Reforço ‘fura a fila’ e aumenta opções do Palmeiras

Sétima contratação do Palmeiras para a temporada, Lucas Evangelista estreou como titular no empate por 0 a 0 com o Botafogo, em duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão, e ampliou as opções da comissão técnica para o meio de campo.

Ex-jogador do Red Bull Bragantino, Evangelista precisou esperar o início da competição nacional para atuar com a camisa alviverde, já que havia defendido o clube do interior no mata-mata do estadual.

Liberado, o volante ganhou a disputa com Emiliano Martínez, que também chegou neste ano à Academia de Futebol. Aníbal Moreno, outra opção da comissão técnica para o setor, perdeu espaço em 2025 e foi desfalque diante do Glorioso devido a um trauma no ombro.

Ao todo, Lucas Evangelista permaneceu em campo durante os 90 minutos, foi responsável por ditar o ritmo da saída de bola da equipe, acertou 40 de 45 passes e criou uma chance clara de gol, além de sofrer três faltas.

Contratado por 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões), o camisa 30 foi o último reforço anunciado pelo Palmeiras na janela. Ele assinou contrato válido até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada, dependendo do cumprimento de metas esportivas estabelecidas no acordo entre as partes.

O meio-campista Lucas Evangelista, novo reforço, durante entrevista de apresentação no Palmeiras, realizada na Academia de Futebol (Foto: Vitor Palhares / Lance!)<br>

Números de Evangelista na estreia pelo Palmeiras

90 minutos jogados 40/45 passes certos 7/9 passes longos certos 1 passe decisivo 1 grande chance criada 1/2 finalizações no gol 2 desarmes 6/12 duelos ganhos 3 faltas sofridas

