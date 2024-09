Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, elogia arbitragem em jogo polêmico: ‘Seguiu a regra’

Abel Ferreira durante o jogo entre Vasco x Palmeiras, no Mané Garrincha (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 19:32 • Brasília (DF)

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, elogiou a equipe de arbitragem e o VAR no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão. O Cruz-Maltino reclama de um lance polêmico em que poderia ter se beneficiado com a marcação de um pênalti.

Por volta dos 20 minutos do segundo tempo, Emerson Rodríguez foi acionado pelo lado direito, fez um cruzamento, mas a bola tocou na mão de Vanderlan. No campo, Rafael Klein marcou falta fora da área, mas foi chamado para revisão pelo fato do lance ter sido dentro da área. Após a consulta das imagens, o árbitro optou por desmarcar a falta.

— Nós fizemos o 1 a 0. Tivemos a oportunidade de fazer o 2 a 0. Nós temos uma equipe que criou muitas oportunidades. Em relação a esse lance, o árbitro e o VAR seguiram a regra. Como o árbitro marcou a falta, se o árbitro não marca a falta, o VAR não chamaria. O árbitro foi ver e analisou. A bola bateu na mão, mas o braço está em uma posição natural e encolhido no corpo — disse Abel Ferreira.

O lance foi motivo de reclamação por parte do Vasco, que promete fazer, nos próximos dias, uma queixa formal à CBF. O dirigente Marcelo Sant'Ana reclamou de falta de critério e da mudança de interpretação do árbitro gaúcho.

Rafael Klein: decisão sobre falta gerou polêmica em Vasco x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)