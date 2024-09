Dirigente do Vasco sobe o tom contra arbitragem após lance polêmico contra Palmeiras

Marcelo Sant'Ana reclamou de arbitragem após o jogo entre Vasco x Palmeiras (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Publicada em 22/09/2024 - 18:56 • Brasília (DF)

Dirigente do Vasco, Marcelo Sant'Ana subiu o tom contra a arbitragem e fez um pronunciamento após a derrota de sua equipe para o Palmeiras. Em coletiva, o cartola questionou a falta de critério e o comportamento de Rafael Klein no confronto.

- O Vasco vem mais uma vez se posicionar com relação a falta de critério da arbitragem dentro do Brasileirão. Por volta dos 20 (minutos) do segundo tempo, o árbitro sinaliza mão com convicção do atleta do Palmeiras. Foi mão. O árbitro confirma no momento em que ele determina a falta. E quando ele vai no VAR, a imagem é clara e mostra que a mão é dentro da área. Para não dar o pênalti, ele muda o critério. Se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Estamos falando de uma situação objetiva. O árbitro resolve mudar a interpretação como se fosse um crime dar o pênalti para o Vasco porque o Palmeiras está disputando o título com o Botafogo. Vamos oficiar à Comissão de Arbitragem da CBF e vamos ver qual vai ser a justificativa.

Na segunda etapa, Emerson Rodríguez foi acionado pelo lado direito e fez um cruzamento, mas a bola bateu na mão de Vanderlan. Inicialmente, Rafael Klein havia assinalado uma falta, porém do lado de fora da área.

Após revisão no VAR, o árbitro decidiu anular a marcação por acreditar que o lateral do Palmeiras não fez um movimento para ampliar o espaço de seu corpo de forma intencional. Logo após revisão, Vegetti foi punido com um cartão amarelo por conta de sua revolta com a não marcação de pênalti.