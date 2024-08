Técnico do Palmeiras, Abel discute com jornalista e manda recado: ‘Em casa, vai ser diferente’

Abel Ferreira acredita em virada do Palmeiras sobre o Botafogo no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 00:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira se mostrou confiante para o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Botafogo. Em coletiva, o comandante do Verdão afirmou que o duelo no Allianz Parque.

- Em nossa casa, vai ser diferente. Vocês conseguem ver os dois centroavantes da equipe adversária. Como seguram a bola, como são possantes. Nem Rony, nem (Flaco) López estavam conseguindo ganhar os duelos. Entendemos que devíamos tirar os dois. Fizemos os ajustes, pois não estávamos ganhando duelos entre nossos centroavantes e os zagueiros deles. É uma equipe muito forte em atacar em profundidade e vencer duelos. Nosso adversário foi melhor e esperamos por eles no Allianz Parque.

No meio da coletiva, o português também discutiu com um jornalista ao ser questionado sobre o fato do Palmeiras estar sofrendo com a bola nas costas da zaga. O treinador apontou um erro individual, mas disse que irá conversar com o atleta não citado nominalmente em particular.

Na próxima quarta-feira (21), o Verdão recebe o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), em busca de uma classificação às quartas de final. Após a eliminação na Copa do Brasil, Abel Ferreira é questionado por torcedores e está sob pressão.