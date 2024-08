Luiz Henrique, do Botafogo, faz o primeiro gol da partida contra o Palmeiras, pela Libertadores. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 23:22 • Rio de Janeiro

Botafogo e Palmeiras se enfrentaram nesta quarta-feira (14), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Glorioso venceu por 2 a 1 e vai com a vantagem para a decisão no Allianz Parque. Os gols foram marcados por Luiz Henrique e Igor Jesus, Maurício fez o do Verdão.

➡️ Oitavas da Libertadores: Botafogo e Palmeiras voltam a se encontrar após jogo da ‘redenção’ no Brasileirão

Como foi a partida?

Em um primeiro tempo bem agitado, os donos da casa abriram o placar logo aos 22 minutos, com Luiz Henrique depois de uma assistência de Igor Jesus. Minutos antes, o camisa 7 já havia um gol feito na partida. Mas a euforia não durou muito. Depois de jogada de Raphael Veiga, Maurício deixou tudo igual no Nilton Santos pouco mais de 10 minutos depois,

Apesar de ter sofrido o empate, o Alvinegro não se deixou abater e continuou melhor na partida. A insistência deu resultado. O gol da virada veio de Igor Jesus, para carimbar a ótima partida, já aos 39 da primeira etapa.

Depois de um primeiro tempo agitado, as equipes não conseguiram repetir o feito no segundo. Apesar de Abel Ferreira sacar Felipe Anderson e Estêvão do banco, o clube paulista não conseguiu buscar o resultado, e restou para o Botafogo apenas segurar a vantagem no placar.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

E agora?

As equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (Brasília), no Allianz Parque. O Palmeiras conta com o apoio da torcida para reverter o placar, enquanto o Botafogo precisa apenas de um empate fora de casa para consagrar a classificação.

Luiz Henrique, jogador do Botafogo, e Vanderlan, jogador do Palmeiras, em partida pela Libertadores, no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)<br>

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, ESPN e Disney +

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Cristhian Ferreyra (URU)



⚽ Gols: Luiz Henrique (BOT); Maurício (PAL); Igor Jesus (BOT).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares).

PALMEIRAS (Técnico: ABel Ferreira)

Weverton; Gómez, Murilo e Vitor Reis; Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Caio Paulista; Rony e Flaco López.