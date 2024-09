STJD pune Zé Rafael, Nestor e Sabino por briga em Palmeiras x São Paulo

Jogadores de Palmeiras e São Paulo trocaram empurrões após o clássico no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 16:32 • Rio de Janeiro

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou nesta sexta-feira (6), os atletas envolvidos na confusão generalizada no clássico entre Palmeiras e São Paulo, realizado no último dia 19, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.



O zagueiro Sabino foi punido com cinco jogos, enquanto Rodrigo Nestor e Zé Rafael pegaram quatro jogos de suspensão, cada. Luciano, expulso após receber dois cartões amarelos, teve sua denúncia arquivada. Além disso, Palmeiras e São Paulo foram enquadrados no artigo 257, que envolve ações como participar de conflitos, rixas ou tumultos durante o jogo. A pena prevista é de R$ 20 mil. Os clubes ainda podem recorrer.







Os três atletas foram denunciados com base no artigo 254-A do CBJD, que é conduta violenta. Sabino agrediu Fernando Gallupo, funcionário do Palmeiras e historiador do clube, enquanto Nestor e Zé Rafael trocaram socos no túnel de acesso ao vestiário.



Vale ressalatar que as suspensões terão que ser cumpridas no Campeonato Brasileiro.



A briga se deu na saída de campo e envolveu jogadores, membros das comissões técnicas, dirigentes e até gandulas.



Zé Rafael e Rodrigo Nestor foram expulsos nos vestiários, após o árbitro Raphael Claus analisar imagens no VAR.



Os jogadores do São Paulo estão aptos para o jogo contra o Atlético-MG, na próxima quinta, pela Copa do Brasil, e começam a cumprir suspensão no fim de semana seguinte, contra o Cruzeiro pela 26a rodada do Campeonato Brasileiro.