Leila patrocinadora e Duda referência: o Palmeiras na última vitória no Maracanã
Verdão busca encerrar jejum que perdura desde dezembro de 2015
O Palmeiras visita o Flamengo no Maracanã com a missão de encerrar jejum incômodo. A última vitória alviverde no estádio rival pelo Brasileirão aconteceu ainda em 2015, por 2 a 1, com gols de Dudu e Vitor Hugo.
À época, a atual presidente Leila Pereira era apenas patrocinadora do clube, enquanto o atacante era uma das referências técnicas dentro de campo. Zé Roberto, por sua vez, era a principal liderança, e Alecsandro, o centroavante.
Nesse período, as equipes se enfrentaram oito vezes, com quatro empates e quatro vitórias do Flamengo. Ao todo, o Palmeiras marcou seis gols, mas apenas um nos últimos seis confrontos.
Palmeiras campeão da Copa do Brasil
Entre altos e baixos na temporada, o Palmeiras chegou à final da Copa do Brasil, onde enfrentou o Santos. Sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, o Verdão perdeu a partida de ida por 1 a 0, com gol marcado por Gabigol.
Na volta, no Allianz Parque, Dudu marcou duas vezes e levou a decisão para as penalidades. Nas cobranças, o Palmeiras venceu por 4 a 2, garantindo o primeiro título do clube em sua nova casa.
Abel busca primeira vitória
Desde que assumiu o comando técnico do Palmeiras, no fim de 2020, Abel Ferreira conquistou dez títulos, incluindo duas edições da Copa Libertadores — uma delas contra o Flamengo — mas ainda não conseguiu vencer o rival dentro do Maracanã.
Em quatro partidas, o Palmeiras soma duas derrotas, dois empates e apenas um gol marcado, justamente no último encontro entre as equipes, anotado pelo atacante Luighi, cria das categorias de base.
Sequência sem vitórias do Palmeiras no Maracanã
- Flamengo 1-1 Palmeiras (22ª rodada Brasileirão 2024)
Arrascaeta (Flamengo) / Luighi (Palmeiras)
- Flamengo 3-0 Palmeiras (33ª rodada Brasileirão 2023)
2x Pedro e Arrascaeta (Flamengo)
- Flamengo 0-0 Palmeiras (4ª rodada Brasileirão 2022)
- Flamengo 1-0 Palmeiras (1ª rodada Brasileirão 2021)
Pedro (Flamengo)
- Flamengo 2-0 Palmeiras (31ª rodada Brasileirão 2020)
Luan (contra) e Pepê (Flamengo)
- Flamengo 3-0 Palmeiras (17ª rodada Brasileirão 2019)
2x Gabigol e Arrascaeta (Flamengo)
- Flamengo 1-1 Palmeiras (31ª rodada Brasileirão 2018)
Marlos Moreno (Flamengo) / Dudu (Palmeiras)
- Flamengo 2-2 Palmeiras (15ª rodada Brasileirão 2017)
Pará e Paolo Guerrero (Flamengo) / Willian e Roger Guedes (Palmeiras)
- Flamengo 1 x 2 Palmeiras (6ª rodada Brasileirão 2016)*
Pará (Flamengo) / Gabriel Jesus e Jean (Palmeiras)
*Duelo disputado no estádio Mané Garrincha.
