Leila patrocinadora e Duda referência: o Palmeiras na última vitória no Maracanã

O Palmeiras visita o Flamengo no Maracanã com a missão de encerrar jejum incômodo. A última vitória alviverde no estádio rival pelo Brasileirão aconteceu ainda em 2015, por 2 a 1, com gols de Dudu e Vitor Hugo.

+ Palmeiras fecha preparação para decisão contra o Flamengo com retorno de lesionado

À época, a atual presidente Leila Pereira era apenas patrocinadora do clube, enquanto o atacante era uma das referências técnicas dentro de campo. Zé Roberto, por sua vez, era a principal liderança, e Alecsandro, o centroavante.

Nesse período, as equipes se enfrentaram oito vezes, com quatro empates e quatro vitórias do Flamengo. Ao todo, o Palmeiras marcou seis gols, mas apenas um nos últimos seis confrontos.

Palmeiras campeão da Copa do Brasil

Entre altos e baixos na temporada, o Palmeiras chegou à final da Copa do Brasil, onde enfrentou o Santos. Sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, o Verdão perdeu a partida de ida por 1 a 0, com gol marcado por Gabigol.

Na volta, no Allianz Parque, Dudu marcou duas vezes e levou a decisão para as penalidades. Nas cobranças, o Palmeiras venceu por 4 a 2, garantindo o primeiro título do clube em sua nova casa.

Fernando Prass comemora título do Palmeiras na Copa do Brasil (Foto: Reprodução / Site Oficial Palmeiras)

Abel busca primeira vitória

Desde que assumiu o comando técnico do Palmeiras, no fim de 2020, Abel Ferreira conquistou dez títulos, incluindo duas edições da Copa Libertadores — uma delas contra o Flamengo — mas ainda não conseguiu vencer o rival dentro do Maracanã.

Em quatro partidas, o Palmeiras soma duas derrotas, dois empates e apenas um gol marcado, justamente no último encontro entre as equipes, anotado pelo atacante Luighi, cria das categorias de base.

Sequência sem vitórias do Palmeiras no Maracanã

Flamengo 1-1 Palmeiras (22ª rodada Brasileirão 2024)

Arrascaeta (Flamengo) / Luighi (Palmeiras)

Flamengo 3-0 Palmeiras (33ª rodada Brasileirão 2023)

2x Pedro e Arrascaeta (Flamengo)

Flamengo 0-0 Palmeiras (4ª rodada Brasileirão 2022)

Flamengo 1-0 Palmeiras (1ª rodada Brasileirão 2021)

Pedro (Flamengo)

Flamengo 2-0 Palmeiras (31ª rodada Brasileirão 2020)

Luan (contra) e Pepê (Flamengo)

Flamengo 3-0 Palmeiras (17ª rodada Brasileirão 2019)

2x Gabigol e Arrascaeta (Flamengo)

Flamengo 1-1 Palmeiras (31ª rodada Brasileirão 2018)

Marlos Moreno (Flamengo) / Dudu (Palmeiras)

Flamengo 2-2 Palmeiras (15ª rodada Brasileirão 2017)

Pará e Paolo Guerrero (Flamengo) / Willian e Roger Guedes (Palmeiras)

Flamengo 1 x 2 Palmeiras (6ª rodada Brasileirão 2016)*

Pará (Flamengo) / Gabriel Jesus e Jean (Palmeiras)

*Duelo disputado no estádio Mané Garrincha.