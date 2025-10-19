Flamengo x Palmeiras: jornalistas fazem previsão para jogo decisivo

O Campeonato Brasileiro vive reta decisiva. Neste domingo (19), Flamengo e Palmeiras se enfrentam, às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada. Para a ocasião, o Lance! falou com os jornalistas Leonardo Bertozzi e Mário Marra, da ESPN, além de Victor Canedo e o narrador João Guilherme, que realizaram previsões sobre o confronto.

Todos os entrevistados previram uma partida bastante aberta e disputada. Apesar disso, para Victor Canedo, João Guilherme e Leonardo Bertozzi, o Flamengo pode ter um leve favoritismo no confronto pelo fato de jogar a partida dentro de casa, no Maracanã.

- É claro, que o momento atual do Palmeiras é mais estável, a equipe vive seu melhor momento na temporada. Já o Flamengo, tem oscilado um pouco mais. De qualquer maneira, não dá para desconsiderar o fator casa. O Palmeiras não vence lá, no Brasileirão, desde 2016. Acho que isso conta - disse Leonardo Bertozzi.

- Acredito que o mando de campo é um fator importante que faz a balança pesar um pouco mais para o Flamengo, mas ao mesmo tempo é justo dizer que o Palmeiras vive o seu melhor momento tecnicamente em anos. Acredito realmente num 50-50 e palpitar numa vitória seria um mero exercício de previsão - complementou Victor Canedo.

- Acho que será um jogo truncado. O Flamengo técnicamente é melhor, mas o Palmeiras é muito competitivo e vive um momento de ascensão. Apesar disso, pelo fato do Flamengo jogar em casa e precisar mais da vitória, acredito que o Rubro-Negro irá vencer o confronto - concluiu João Guilherme.

Referente ao peso do confronto, o jornalista Mário Marra destacou que uma possível vitória do Alviverde não colocaria um ponto final no Brasileirão. Atualmente, Palmeiras e Flamengo ocupam respectivamente a primeira e segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Apenas três pontos separam as equipes.

- Acho que não interfere. Caso o Palmeiras vença, e assim, conquiste seis pontos de vantagem na liderança, ainda tem muito campeonato, e respeito isso. Agora, a coisa que pega, contra o Flamengo, é que a equipe do Filipe Luís deu umas vaciladas recentemente. E o Palmeiras não. Se o Rubro-Negro vencer é campeonato aberto, caso contrário, é só o Alviverde não fazer bobagem - comentou Mário Marra.

O confronto decisivo entre as equipes acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes.

A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.