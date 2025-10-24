Dublador revela papo entre jogadores do Palmeiras contra a LDU: 'Não tem'

Um dublador revelou, através de leitura labial, uma conversa entre jogadores do Palmeiras no duelo contra a LDU, nesta quinta-feira (23). O time equatoriano atropelou o Verdão na altitude de Quito e venceu por 3 a 0.

continua após a publicidade

Depois de um começo perdido do Palmeiras, a LDU precisou apenas de 30 minutos para abrir dois gols de vantagem no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Antes do fim do primeiro tempo, os equatorianos já tinham 3 a 0 no placar, com dois gols de Villamíl e um de Azulgaray.

➡️Ex-goleiro Marcos se manifesta após derrota pesada do Palmeiras para a LDU

O dublador Velloso, nas suas redes sociais, revelou algumas conversas entre jogadores do Palmeiras no duelo com a LDU, inclusive após o pênalti cometido por Andreas Pereira.

continua após a publicidade

- Ele botou o braço. É isso, ele tem que enrolar uns cinco minutos. São cinco minutos para arrumar e fazer o gol. Sem esperar, a gente vai passar o jogo todo... - Falou Felipe Anderson para Flaco López após pênalti cometido por Andreas Pereira.

- A gente não tem a bola 1 minuto - desabafou Murilo em Palmeiras x LDU.

Flaco López em LDU x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja vídeo na íntegra com todas as falas

Como foi a derrota do Palmeiras para a LDU

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras jogando diante de sua torcida e dominou a primeira etapa do começo ao fim. Com extrema intensidade, a equipe liderada por Tiago Nunes abriu o placar logo aos 15 minutos com Villamíl, grande destaque do jogo.

continua após a publicidade

Menos de dez minutos depois, em uma das escapadas dos equatorianos, Andreas Pereira acabou tocando a bola com a mão dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti sem o auxílio do VAR, e Alzugaray bateu firme para vencer Carlos Miguel.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Perdido em campo, o Palmeiras tentou pressionar o rival na missão de diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. Com muitos espaços entre as linhas e uma marcação desorganizada, a LDU marcou o terceiro e último gol dos 45 minutos iniciais.

Villamíl recebeu novo cruzamento rasteiro dentro da área alviverde e contou com desvio em Khellven para ver a bola morrer no fundo do gol. O apito final foi o único momento de alívio para o Palmeiras em Quito, após completo domínio da LDU.

Com a missão de tentar diminuir o prejuízo, Abel Ferreira promoveu duas alterações no Palmeiras: Giay e Ramón Sosa entraram nos lugares de Khellven e Raphael Veiga. Mesmo com as mudanças, o time não mostrou poder de fogo e teve dificuldades para chegar ao gol adversário.

Entre a cera do rival e a falta de criatividade alviverde, o jogo continuou controlado pela LDU, que levava perigo ao gol de Carlos Miguel sempre que aumentava o ritmo. Sem precisar de mais gols, os equatorianos recuaram, mas não ao ponto de sofrer pressão.

Já aos 50 minutos da segunda etapa, Ramírez entrou de forma violenta no tornozelo de Giay e acabou expulso após revisão do VAR. Com um a mais por menos de cinco minutos, o Palmeiras até tentou, mas não conseguiu marcar fora de casa e volta a São Paulo com uma missão árdua para o Allianz Parque. Missão dura do Palmeiras contra a LDU.