O volante Richard Ríos está fora da partida deste domingo (20) do Palmeiras contra o Atlético-MG, às 17h30, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista acertou a venda do colombiano para o Benfica, de Portugal, em uma negociação que já acontecia há alguns dias e, portanto, o jogador não entrará mais campo pelo clube paulista.

Com isso, o técnico Abel Ferreira escalou Lucas Evangelista para a vaga do colombiano, que até então era titular absoluto da equipe alviverde. O lateral-direito Giay retorna ao time tituar, assim como Mauricio, que ganha a vaga de Viga. O restante da equipe segue a mesma da última partida do Brasileirão, no empate com o Mirassol.

Sem Flaco López, suspenso por acúmulo de cartões, Vitor Roque segue no time titular. Além de Giay, o zagueiro Murilo, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, não estão à disposição da comissão técnica. Bruno Rodrigues, em transição física, também não estará em campo.

Com isso, o Palmeiras que vai a campo tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

Palmeiras busca primeira vitória no Allianz

Até o momento, foram quatro partidas do Verdão no Allianz Parque, com duas derrotas e dois empates, além de apenas um gol marcado e quatro sofridos no local. O Alviverde tem duas vitórias como mandante nesta edição do Brasileirão, no entanto, ambas conquistas na Arena Barueri, nos clássicos contra Corinthians e São Paulo.

Contrato de Ríos com o Palmeiras e divisão dos direitos econômicos

O Alviverde estabeleceu o valor de venda em de 30 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões na cotação atual). Desse valor, 70% ficará com o Palmeiras (cerca R$ 136 milhões), enquanto o clube português pagará os 10% que Richard Ríos tem direito diretamente ao jogador. O restante, pertence ao Guarani (13,34%) e Flamengo (6,66%).

Pelo Palmeiras, Ríos fez 138 jogos, marcou 11 gols e distribuiu dez assistências. Na equipe, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Paulista de 2024.