O Palmeiras treinou na tarde desta quarta-feira (13), na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para o confronto com o Goiás, na sexta (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade do dia foram os retornos do lateral-esquerdo Piquerez e dos meio-campistas Raphael Veiga e Richard Ríos, que estavam servindo as seleções de Uruguai, Brasil e Colômbia, respectivamente.