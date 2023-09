Nesta sexta-feira (15), o Verdão encara o Goiás, às 21h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, no dia 7 de maio, a equipe de Abel Ferreira goleou o Esmeraldino por 5 a 0, com um dos gols marcados justamente por Endrick - os demais foram anotados por Artur, Sidimar (contra), Veiga e Dudu.