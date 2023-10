Ambos não se firmaram no time e eram alvos de críticas por parte dos torcedores. No entanto, de acordo com relatos dados à reportagem, ameaças mais graves surgiam nas redes sociais, inclusive nas de seus familiares, que temiam circular livremente nas ruas e até mesmo no Allianz Parque. A situação acabou se tornando insustentável no sentido de não haver segurança e tranquilidade para exercer a profissão ou sair de casa.