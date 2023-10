Além do Botafogo, agora o Palmeiras também briga com Grêmio, Flamengo e Red Bull Bragantino para garantir uma vaga no G-4. Se o Verdão não abrir o olho, é capaz de ter que jogar a pré-Libertadores em 2024, e por isso que o foco atual do elenco deveria ser a vaga direta na Libertadores e não ficar pensando em título com uma distância tão grande e com tantos adversários colados na tabela.