Assim como ocorreu no segundo turno do Brasileirão 2023, o Palmeiras pode ir com um time totalmente alternativo para encarar o Bragantino. Na campanha do Duodeca Brasileiro, Abel decidiu poupar para pegar o 'BragaBull' pré-semi da Libertadores diante do Boca, e o Verdão acabou sendo derrotado por 2 a 1.