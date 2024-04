Leila consegue mais uma taça no comando alviverde (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 21:29 • São Paulo (SP)

O Palmeiras faturou mais um título tendo Leila Pereira como presidente do clube, após vencer o Santos neste domingo (7), pelo Paulistão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Esta é a sétima conquista da empresária como mandatária do Verdão. Ela assumiu a gestão em 2022 e neste ano completará três anos no cargo. Leila, inclusive, deve ser reeleita na próxima eleição.

Os títulos de Leila Pereira pelo Palmeiras no período foram: dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), três estaduais (2022, 2023 e 2024), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

Contudo, a atual mandatária do Verdão está no clube há mais tempo do que os três anos da gestão. No início de 2015 ela assumiu como patrocinadora máster do Alviverde.

Ao longo de todos esses anos de parceria e presidência do Palmeiras, Leila Pereira acumula 14 taças.

Veja todos os títulos conquistados pela empresária desde quando ingressou ao clube, em 2015

2015: Copa do Brasil

2016: Brasileirão

2018: Brasileirão

2020: Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores

2021: Libertadores

2022: Paulistão, Recopa Sul-Americana e Brasileirão

2023: Supercopa do Brasil, Paulistão e Brasileirão

2024: Paulistão

Leila Pereira, presidente e patrocinadora máster do Palmeiras, conquistou mais um título no clube (Foto: Reprodução / Instagram)