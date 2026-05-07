Palmeiras aguarda burocracias finais para oficializar a contratação de Barboza

O Palmeiras está muito próximo de oficializar a contratação de Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo. As partes possuem tratativas avançadas desde as últimas semanas, conforme publicou a reportagem, e o jogador será submetido a exames médicos antes de assinar contrato com o Alviverde.

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A operação tem custo total de 4 milhões de dólares, cerca de R$ 20 milhões na cotação atual. Barboza estava em reta final de contrato, válido até o fim de 2026, e poderia assinar um pré-contrato sem custos a partir do meio do ano.

Para evitar concorrência dentro do cenário brasileiro, além do mercado externo, o Palmeiras topou investir no zagueiro, que chega para disputar a titularidade com Murilo, atual parceiro do capitão Gustavo Gómez.

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Alexander Barboza disputou 22 partidas pelo Botafogo em 2026, a última delas na vitória por 2 a 1 sobre o Racing, na última quarta-feira, pela Sul-Americana. No Brasileirão, o defensor soma dez jogos, dentro do limite permitido para defender outro clube na mesma edição da competição.

A informação foi divulgada pela "ESPN" e confirmada pelo Lance!. Procurado pela reportagem, o Palmeiras não confirma o avanço nas tratativas.

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O Palmeiras poderá contar com Barboza dentro de campo apenas no segundo semestre, após abertura da janela de transferências e do término da pausa para a Copa do Mundo.

Abel Ferreira conta atualmente com quatro zagueiros no elenco profissional: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti. Já Koné é um dos nomes observados pela comissão técnica, mas ainda precisa ganhar minutagem na base antes da transição para a equipe principal.

Alexander Barboza em ação na vitória do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Palmeiras mantém interesse em Nino

Conforme publicado pelo Lance!, a chegada de Barboza não interfere no desejo do Palmeiras de contar com Nino no próximo semestre. O clube chegou a acertar bases salariais com o defensor e seu estafe, mas o Zenit, detentor dos direitos econômicos do jogador, não aceitou negociá-lo no meio da temporada europeia.

A tendência é que as conversas avancem com a proximidade da próxima janela de transferências.

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