Abel defende futebol do Palmeiras, questiona rivais e afirma: 'Qual equipe joga bem?'

Abel Ferreira voltou a defender publicamente o futebol do Palmeiras. No início do ano, conquistou o título paulista após superar o Novorizontino na decisão. No Brasileirão, mantém vantagem na liderança, assim como na Libertadores, a duas rodadas do fim da fase de grupos. As atuações no período, no entanto, são alvo de questionamentos por parte de uma ala que acompanha o clube.

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O treinador alviverde atribui a certa irregularidade e o baixo rendimento da equipe em alguns compromissos ao desgaste imposto pelo calendário brasileiro e, ao mesmo tempo, desafia a apontar algum clube mais consistente que o Palmeiras na temporada.

Nesta semana, a comissão técnica terá pela primeira vez desde fevereiro intervalo de cinco ou mais dias de preparação entre partidas, uma vez que atuou na terça-feira, contra o Sporting Cristal, e só volta a campo no domingo, diante do Remo.

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A última vez que ficou tanto tempo sem jogar foi entre a primeira fase do Paulistão e as quartas de final. Na ocasião, o intervalo foi de seis dias, entre 15 e 21 de fevereiro.

- Gostaria que me disesse qual equipe joga bem e de forma consistente no Brasil com esse calendário que nós temos. Se vocês me disserem, porque são vocês da imprensa que falam (...) Eu quero que vocês me digam quem de modo geral está jogando de forma consistente. O São Paulo? O Corinthians? O Santos? O Cruzeiro? O Flamengo? Ou nós olhamos para o momento? Eu não faço avaliações pelo momento - explicou.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Devido à maratona de jogos desde o início do ano, com 31 partidas até o momento, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira decidiu dar dois dias de folga ao elenco, que retorna na sexta-feira para iniciar a preparação para enfrentar o Remo.

Os clubes se enfrentam no domingo, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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