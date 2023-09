Dessa forma, fica difícil imaginar a utilização de Roberto Pereyra no centro do gramado, já que o estilo de jogo do Palmeiras se chocaria com as características individuais do jogador. Por mais que não seja um driblador, como Dudu, o argentino já está acostumado a ocupar as pontas e poderia fazer uma boa dupla com Piquerez, nas ultrapassagens pelo lado esquerdo.