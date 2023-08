Com um gol, uma assistência e um pênalti sofrido, Rony foi o principal nome do Palmeiras na goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Pereira, nesta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores 2023. De quebra, o atacante se tornou o sexto brasileiro com mais gols na história da competição sul-americana. Raphael Veiga, que abriu o placar cobrando a penalidade sofrida pelo camisa 10, agora é 15ª no ranking.



Essa é apenas a 5ª edição de Libertadores que Rony disputa, sendo a 4ª pelo Alviverde. Na primeira, em 2019, quando ainda defendia o Athletico Paranaense, passou em branco. Nos anos seguintes, já na equipe paulista, desencatou e agora soma 21 bolas na rede, mesmo número alcançado por Jairzinho, o Furacão da Copa, ídolo de Botafogo e Cruzeiro, e Célio Taveira, que defendeu Corinthians, Vasco e Nacional, do Uruguai, nos anos 60.



Veiga, por sua vez, chegou a 17 gols na disputa continental, deixando para trás nomes como Pelé, Zico e Jardel, que marcaram 16 vezes. O meia palmeirense agora está empatado com Robinho, ex- Santos e Atlético Mineiro.



BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES



1º - Gabigol - 31 gols

2º - Luizão - 29 gols

3º - Palhinha - 25 gols

Fred - 25 gols

5º - Bruno Henrique - 22 gols

6º - Rony - 21 gols

Jairzinho - 21 gols

Célio - 21 gols

9º - Pedro - 19 gols

Guilherme - 19 gols

Ricardo Oliveira - 19 gols

12º - Tita - 18 gols

Sérgio João - 18 gols

Marcelinho Carioca - 18 gols

15º - Raphael Veiga - 17 gols

Robinho - 17 gols