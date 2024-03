Richard Rios, do Palmeiras, dá assistência para gol de Jhon Arias pela Colômbia; assista!

Richard Rios fez dois bons jogos pela Colômbia nesta Data FIFA (Foto: Colômbia)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 26/03/2024 - 18:29 • São Paulo

O volante Richard Rios do Palmeiras foi titular da Seleção da Colômbia na vitória dos 'cafeteros' por 3 a 2 sobre a Romênia nesta terça-feira (28), em Madrid, e mais uma vez teve boa atuação pelo seu país.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Na primeira etapa, quando a partida já estava 1 a 0 para a Colômbia, Richard Rios fez boa jogada pelo lado direito e acabou cruzando para a finalização do atacante Jhon Arias, que aumentou o placar para a Colômbia.

Richard Rios foi reserva do Palmeiras na última vitória do Verdão no Paulistão, sobre a Ponte Preta, e pode ficar como opção no banco de reservas no duelo diante do Novorizontino, uma vez que foi o único selecionável que jogou 90 minutos nesta rodada de amistosos.

Na vitória da Colômbia sobre a Espanha, torcedores colombianos encheram o volante palmeirense de elogios na internet, e disseram que ele pode ser o presente e o futuro da Seleção que busca voltar a disputar uma Copa do Mundo após ficar de fora do último Mundial.