Reviravolta no Tribunal reforça estratégia do Palmeiras sobre Gabigol

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 16/07/2024 - 19:14 • São Paulo (SP)

O Palmeiras tinha uma premissa fundamental desde o início das conversas pela contratação de Gabigol: aguardar os próximos passos do julgamento sobre o caso de suposta tentativa de fraude em exame antidoping. Nesta terça-feira (16), o processo foi anulado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), e o jogador voltou a ficar suspenso.

A preocupação alviverde tinha como intenção precaver o clube de possíveis ônus que envolviam a chegada do atacante. Este foi um dos motivos que fez o Verdão não ser agressivo com uma proposta pela vinda do jogador de forma imediata, ainda em 2024. O fato do Flamengo desejar uma compensação financeira, mesmo nos últimos seis meses do vínculo do atleta, também pesou.

Gabigol recebeu proposta de pré-contrato do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sendo assim, o Palmeiras enviou uma proposta de pré-contrato a Gabigol e seu estafe recentemente. A oferta ainda não foi aceita ou recusada, e a ideia é que o atleta se apresente ao Verdão em janeiro de 2025, sem custos pela operação além de luvas e salários.

Segundo apurou o Lance!, o Alviverde ainda estuda as particularidades do caso antes de tomar qualquer atitude. O clube tende a manter a cautela que sempre teve a respeito do tema.

O que aconteceu com Gabigol?

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou parte do processo de Gabigol sobre suposta tentativa de fraude em exame antidoping. O efeito suspensivo obtido pelo atacante, portanto, passa a ficar inválido. A princípio, ele volta a ficar suspenso até abril de 2025.