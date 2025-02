Flaco López cobra eficácia do Palmeiras em luta por classificação no Paulistão

Flaco López deixou o gramado no Mané Garrincha frustrado com o empate do Palmeiras por 1 a 1 com o Água Santa, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Após não ser relacionado para o Dérbi, o centroavante foi titular neste domingo (9) e marcou o único gol do Verdão no confronto.

Logo nos primeiros minutos, o argentino aproveitou vacilo da zaga do Netuno e encobriu o goleiro Luan. Foi o primeiro gol de Flaco López, que havia sido titular em outros dois jogos no ano.

- Faltou um pouco de eficácia, está começando o ano, a gente está muito bem, tem que continuar. Não era o resultado que a gente esperava, mas ainda falta muito. Vamos continuar lutando e trabalhando para classificar e se Deus quiser lutar mais um ano consecutivo pelo Paulistão - afirmou o atacante.

O centroavante argentino ficou em campo os 90 minutos e terminou o jogo formando dupla de ataque com Rony, que voltou a ser relacionado pela comissão técnica do Palmeiras.

Próximo jogo do Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (13), contra a Inter de Limeira, no Limeirão, pela nona rodada do Paulistão. Com 13 pontos, o time de Abel Ferreira é o terceiro colocado do grupo D, dois atrás da Ponte Preta, primeira equipe na zona de classificação para o mata-mata. O São Bernardo lidera a chave.

