Representado por esposa, Abel Ferreira, do Palmeiras, recebe prêmio em São Paulo
Treinador do Palmeiras recebe prêmio individual, o 19° desde que chegou ao Brasil
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, recebeu o Prêmio Bandeirante 2025 na categoria Esporte, na noite desta terça-feira (28), em São Paulo. Com o jogo decisivo na quinta-feira (20), contra a LDU, do Equador, que vale vaga na decisão da Libertadores, o português não compareceu. A esposa do treinador, que enviou um vídeo de agradecimento, Ana, o representou no evento.
Com mais esse prêmio individual, Abel Ferreira chegou a 19 em cinco anos, período em que está no Palmeiras. Esse último é dedicado a líderes de vários setores, público e privado, concorrendo, assim, contra vários brasileiros em cargos de liderança. Confira, abaixo, todas as premiações do treinador do Palmeiras.
Prêmios que Abel recebeu desde que chegou ao Palmeiras
- Talento que Marca o Mundo (POR) - 2021
- Condecorado como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em cerimônia realizada na cidade de Lisboa -2021
- Melhor treinador da América em eleição do tradicional diário uruguaio El Pais - 2021
- Prêmio CNID de melhor técnico português que trabalha fora do país - 2022
- Quinas de Ouro, a maior honraria entre os técnicos portugueses concedida pela Federação Portuguesa de Futebol - 2022
- Título de Cidadão Paulistano - 2022
- Medalha do Mérito Esportivo entregue pelo governador de SP - 2022
- Talento que Marca o Mundo (POR) - 2022
- Bola de Prata de melhor treinador do Campeonato Brasileiro de 2022
- Troféu ACEESP 2022 como Destaque Esportivo do Ano
- Voto de Louvor, atribuído pela Assembleia de Freguesia de Meinedo - 2023
- Prêmio CNID de melhor técnico português que trabalha fora do país - 2023
- Prêmio Mérito, da Liga Portugal - 2023
- Bola de Prata de melhor treinador do Campeonato Brasileiro de 2023
- Troféu Mesa Redonda 20 anos, homenagem ao técnico maior vencedor do Palmeiras no século XXI - 2023
- Talento que Marca o Mundo (POR) - 2023
- Prêmio Vitor Oliveira, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (POR) - 2024
- Prêmio de melhor treinador do Campeonato Paulista de 2024
- Prêmio Bandeirante 2025 na Categoria Esporte, concedido pelo Rotary Club de São Paulo
