imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Representado por esposa, Abel Ferreira, do Palmeiras, recebe prêmio em São Paulo

Treinador do Palmeiras recebe prêmio individual, o 19° desde que chegou ao Brasil

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
06:10
Abel Ferreira definiu o Palmeiras contra a LDU (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Mais Notícias

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, recebeu o Prêmio Bandeirante 2025 na categoria Esporte, na noite desta terça-feira (28), em São Paulo. Com o jogo decisivo na quinta-feira (20), contra a LDU, do Equador, que vale vaga na decisão da Libertadores, o português não compareceu. A esposa do treinador, que enviou um vídeo de agradecimento, Ana, o representou no evento.

Com mais esse prêmio individual, Abel Ferreira chegou a 19 em cinco anos, período em que está no Palmeiras. Esse último é dedicado a líderes de vários setores, público e privado, concorrendo, assim, contra vários brasileiros em cargos de liderança. Confira, abaixo, todas as premiações do treinador do Palmeiras.

Prêmios que Abel recebeu desde que chegou ao Palmeiras

  1. Talento que Marca o Mundo (POR) - 2021
  2. Condecorado como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em cerimônia realizada na cidade de Lisboa -2021
  3. Melhor treinador da América em eleição do tradicional diário uruguaio El Pais - 2021
  4. Prêmio CNID de melhor técnico português que trabalha fora do país - 2022
  5. Quinas de Ouro, a maior honraria entre os técnicos portugueses concedida pela Federação Portuguesa de Futebol - 2022
  6. Título de Cidadão Paulistano - 2022
  7. Medalha do Mérito Esportivo entregue pelo governador de SP - 2022
  8. Talento que Marca o Mundo (POR) - 2022
  9. Bola de Prata de melhor treinador do Campeonato Brasileiro de 2022
  10. Troféu ACEESP 2022 como Destaque Esportivo do Ano
  11. Voto de Louvor, atribuído pela Assembleia de Freguesia de Meinedo - 2023
  12. Prêmio CNID de melhor técnico português que trabalha fora do país - 2023
  13. Prêmio Mérito, da Liga Portugal - 2023
  14. Bola de Prata de melhor treinador do Campeonato Brasileiro de 2023
  15. Troféu Mesa Redonda 20 anos, homenagem ao técnico maior vencedor do Palmeiras no século XXI - 2023
  16. Talento que Marca o Mundo (POR) - 2023
  17. Prêmio Vitor Oliveira, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (POR) - 2024
  18. Prêmio de melhor treinador do Campeonato Paulista de 2024
  19. Prêmio Bandeirante 2025 na Categoria Esporte, concedido pelo Rotary Club de São Paulo

Foto: Erich Onida / Divulgação
Abel Ferreira enviou um vídeo em agradecimento (Foto: Erich Onida / Divulgação)
