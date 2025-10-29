Representado por esposa, Abel Ferreira, do Palmeiras, recebe prêmio em São Paulo

Talento que Marca o Mundo (POR) - 2021

Condecorado como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em cerimônia realizada na cidade de Lisboa -2021

Melhor treinador da América em eleição do tradicional diário uruguaio El Pais - 2021

Prêmio CNID de melhor técnico português que trabalha fora do país - 2022

Quinas de Ouro, a maior honraria entre os técnicos portugueses concedida pela Federação Portuguesa de Futebol - 2022

Título de Cidadão Paulistano - 2022

Medalha do Mérito Esportivo entregue pelo governador de SP - 2022

Bola de Prata de melhor treinador do Campeonato Brasileiro de 2022

Troféu ACEESP 2022 como Destaque Esportivo do Ano

Voto de Louvor, atribuído pela Assembleia de Freguesia de Meinedo - 2023

Prêmio CNID de melhor técnico português que trabalha fora do país - 2023

Prêmio Mérito, da Liga Portugal - 2023

Bola de Prata de melhor treinador do Campeonato Brasileiro de 2023

Troféu Mesa Redonda 20 anos, homenagem ao técnico maior vencedor do Palmeiras no século XXI - 2023

Talento que Marca o Mundo (POR) - 2023

Prêmio Vitor Oliveira, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (POR) - 2024

Prêmio de melhor treinador do Campeonato Paulista de 2024