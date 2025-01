Copinha 2025: Palmeiras pode garantir classificação antecipada contra o Santa Cruz-AC

O Palmeiras entra em campo contra o Santa Cruz-AC, na noite desta segunda-feira (6), com a possibilidade de garantir a classificação antecipada para a próxima fase da Copinha. Para isso, a equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade necessita de uma vitória simples.

Líder do grupo 19 com três pontos, o Alviverde estreou com goleada por 9 a 0 diante do Náutico-RR, sua maior na história da competição. Já Santa-Cruz-AC e Oeste, que fecham a chave, empataram em 1 a 1.

O grupo do Verdão enfrentará os dois melhores colocados entre Sport, Referência-SP, Cascavel-PR e Boavista-RJ. Sport e Cascavel-PR, por sua vez, venceram suas partidas de estreia.

O Palmeiras busca seu terceiro título na competição, após as conquistas em 2022 e 2023, e tem os atacantes Luighi e Thalys como principais destaques. Ambos, inclusive, marcaram dois gols cada na estreia e integrarão a equipe profissional ao término da Copinha, como revelou Abel Ferreira ainda em 2024.

Jogadores do Palmeiras durante partida contra o Náutico-RR, pela primeira rodada da fase de grupos da Copinha (Foto: Fabio Menotti)

Grupo do Palmeiras

1ª rodada: Palmeiras 9 x 0 Náutico-RR - 3 de janeiro, às 18h

2º rodada: Santa Cruz-AC x Palmeiras - 6 de janeiro, às 21h45m

3ª rodada: Oeste x Palmerias - 9 de janeiro, às 17h

Todas as partidas serão disputadas na Arena Barueri.