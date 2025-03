Se tem clássico paulista, é bem provável que tenha gol de Raphael Veiga. O meia costuma ser decisivo no Palmeiras e provou isso na semifinal do Campeonato Paulista, quando marcou de pênalti o gol que garantiu a classificação do Palmeiras contra o São Paulo, no Allianz Parque.

Levando em consideração apenas clássicos, o camisa 23 tem o Tricolor como sua maior vítima: sete gols marcados. Logo atrás, vem o Santos, em que Veiga marcou seis vezes e o Corinthians, que sofreu cinco tentos do palmeirense.

- Estamos cada vez mais maduros para jogar jogos assim. Soubemos jogar o jogo, um jogo difícil. Os últimos jogos contra São Paulo têm sido assim. Temos de valorizar essa vitória. Daqui a pouco temos mais dois jogos importantes, a nossa sexta final consecutiva. É fazer de tudo para ganhar o nosso quarto título seguido - afirmou o camisa 23.

No Choque-Rei, Veiga completou 150 partidas no Allianz Parque e se tornou o terceiro atleta que mais atuou na casa palmeirense, atrás apenas de Dudu (206) e Weverton (176), além de ser o maior artilheiro, com 52 bolas na rede. Ele ainda superou Edmundo e se isolou na sexta posição entre os maiores artilheiros do Verdão em casa, considerando também as épocas de Parque Antarctica e Palestra Italia, logo atrás de Evair, com 54.

- No futebol, o que fica são os momentos, a história, porque o futebol passa muito rápido. A gente tem de fazer o nosso melhor, se dedicar ao máximo para conseguir conquistar títulos, ficar na história do clube, e lá na frente olhar para trás e falar que tudo valeu a pena. Eu fico muito feliz por essas marcas, gols, números, porque eu nunca imaginei chegar a esse nível, mas é consequência de um trabalho de muito tempo - disse Veiga.

Palmeiras na final do Campeonato Paulista

Classificado para a decisão após vencer o São Paulo por 1 a 0 no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará o Corinthians na final do Campeonato Paulista, em jogos de ida e volta. O primeiro, na casa palmeirense, acontece neste domingo (16), às 18h30, enquanto a volta está marcada para o dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena.