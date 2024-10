Raphael Veiga marca primeiro hat-trick do Brasileirão 2024

Raphael Veiga fez três gols na vitória de 5 a 3 do Palmeiras sobre o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 22:38 • Caxias do Sul (RS)

Jogo de oito gols, recorde de Estêvão e três gols de Raphael Veiga: esse foi o resumo da noite de domingo (20), na vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 5 a 3, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O meia foi o principal destaque do Verdão - marcou o primeiro hat-trick desta edição do Brasileirão - e ajudou a equipe a colar no líder Botafogo na tabela da competição.

Os gols da vitória elástica do Palmeiras saíram com Estevão, Raphael Veiga (3x) e Richard Rios. Do lado do Juventude, os três gols foram marcados por Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca. A partida de oito gols no Alfredo Jaconi é, até o momento, a que teve mais gols na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Além de ter marcado o hat-trick, Raphael Veiga sonha com recorde histórico pelo Palmeiras. Maior artilheiro da equipe paulista neste século com 99 gols, o meia busca entrar no hall dos jogadores que chegaram ao centésimo tento com a camisa alviverde, e pode superar Edmundo - tem o mesmo número de gols.

Como foi o jogo?

A partida que encerrou a 30ª rodada do Brasileirão foi movimentada desde os primeiros minutos. Precisando vencer para não se distanciar do Botafogo, o Palmeiras procurou se manter no campo de ataque e teve no trio Raphael Veiga, Felipe Anderson e Estêvão três jogadores que não deram trégua à defesa do Juventude. Estêvão abriu o marcador após lindo lançamento de Felipe Anderson aos 21, Danilo Boza empatou 13 minutos depois, e Raphael Veiga, em chute da entrada da área, deixou o Palmeiras novamente na frente.

O jogo voltou ainda mais agitado na etapa final. Aos 3, Ronaldo empatou para o Juventude e, dois minutos mais tarde, Raphael Veiga fez seu segundo, para deixar o Palmeiras mais uma vez em vantagem: 3 a 2. Richard Ríos ampliou cobrando falta às 17, mas quando finalmente parecia que o alviverde paulista encaminharia a vitória, Edson Carioca descontou para 4 a 3, aos 21. A partida seguiu franca, mas com o revés parcial o Juventude acabou se abrindo. Assim, Raphael Veiga aproveitou contra-ataque puxado por Vanderlan para definir o marcador.