Brasileirão: Raphael Veiga faz 3, e Palmeiras cola no líder Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 22:06 • Caxias do Sul, RS

Com direito a hat-trick (ou triplete) de Raphael Veiga, o Palmeiras bateu o Juventude por 5 a 3, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e colou no líder Botafogo na classificação do Brasileirão. Estêvão e Richard Ríos marcaram os outros dois gols para a equipe paulista, enquanto Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca fizeram os do time gaúcho. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 60 pontos, um a menos do que o Botafogo. O Juventude, por sua vez, estacionou na 14ª colocação com 34 pontos e voltou a ver o grupo do Z-4 se aproximar.

Como foi o jogo

A partida que encerrou a 30ª rodada do Brasileirão foi movimentada desde os primeiros minutos. Precisando vencer para se aproximar do Botafogo, o Palmeiras procurou se manter no campo de ataque e teve no trio Raphael Veiga, Felipe Anderson e Estêvão jogadores que não deram trégua à defesa do Juventude. Estêvão abriu o marcador, após lindo lançamento de Felipe Anderson aos 21. Danilo Boza empatou 13 minutos depois, e Raphael Veiga, em chute da entrada da área, deixou o Palmeiras novamente na frente.

O jogo voltou ainda mais agitado na etapa final. Aos 3, Ronaldo empatou de novo para o Juventude e, dois minutos mais tarde, Raphael Veiga fez o segundo dele, para deixar o Palmeiras mais uma vez em vantagem: 3 a 2.

Richard Ríos ampliou em cobrança de falta, aos 17. Quando finalmente parecia que o alviverde paulista encaminharia a vitória, Edson Carioca diminuiu para 4 a 3, aos 21. A partida seguiu franca, mas o Juventude acabou se abrindo em busca do empate. Assim, Raphael Veiga aproveitou contra-ataque puxado por Vanderlan para definir o marcador: 5 a 3.

O que vem pela frente

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Fortaleza no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Juventude, por sua vez, vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo. Toda a rodada está marcada para o sábado, por causa do segundo turno das eleições municipais.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 5 PALMEIRAS

30ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: 20 de outubro, 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

🥅 Gols: Estêvão (21'/1ºT), Danilo Boza (34'/1ºT) e Raphael Veiga (43'/1ºT); Ronaldo (3'/2ºT), Raphael Veiga (5'/2ºT), Richard Ríos (17'/2ºT), Edson Carioca (21'/2ºT) e Raphael Veiga (45'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Jean Carlos e Jadson (Juventude); Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Mayke, Gustavo Gómez e Richard Ríos (Palmeiras).

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson (Marcelinho) e Mandaca (Jean Carlos); Lucas Barbosa (Ewerthon), Edson Carioca (Erick) e Ronnie Carillo (Gabriel Taliari).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista (Naves); Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga; Estêvão (Vanderlan), Felipe Anderson e Flaco López.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)