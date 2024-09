Abel Ferreira aposta em ‘leveza’ para levar o Brasileirão, mas manda recado aos jogadores do Palmeiras

Abel Ferreira tenta transformar eliminações do Palmeiras nos mata-matas em vantagem competitiva (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 06:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 16/09/2024 - 09:51

A vitória do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Criciúma no último domingo (15) colocou a equipe de vez na disputa pelo título do Brasileirão. Isso porque o Verdão assumiu a vice-liderança do campeonato, com 50 pontos conquistados, apenas três a menos que o primeiro colocado, o Botafogo.

Apesar da empolgação, seria natural que o time de Abel Ferreira se colocasse como um dos candidatos ao título a esta altura da competição, não apenas pelo seu poderio financeiro, mas também pelo fato de estar eliminado de todos os outros torneios.

O treinador até tenta "vender" o lado positivo dessa realidade. Na entrevista coletiva pós-jogo, transformou as eliminações nas copas em uma vantagem, como se fosse bom disputar menos títulos em troca de maior tempo de descanso. A justificativa é que o futebol "não pode ser levado tão a sério" e precisa ser encarado como "um parque de diversões".

- Os nossos jogadores precisam entender: jogar futebol é como ir a um parque de diversões. Quando vou a um parque de diversões e deixo de desfrutar daquilo, nós não vamos render. Mas tenho de estar descansado para ir a um parque de diversões e me divertir, ter o máximo de proveito.

A fórmula, em um primeiro momento, tem dado certo. Desde que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, foram três vitórias, sendo duas goleadas por 5 a 0 (Cuiabá e Criciúma). No total, foram 12 gols marcados e nenhum sofrido.

Palmeiras goleou o Criciúma por 5 a 0 e entrou de vez na disputa pelo título do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Abel Ferreira, no entanto, também fez questão de deixar um recado para os jogadores do Verdão, pensando na sequência da temporada. O técnico lembrou que, com menos jogos, os atletas terão menos oportunidade de entrar em campo. Mais ainda: quem quiser jogar, precisará mostrar no dia a dia que merece uma chance.

- Eu mesmo disse aos jogadores: vamos treinar mais e jogar menos. E não vão jogar todos que gostariam de jogar. (Eles precisam) Mostrar quanto cada um quer em cada jogo. É claro meu critério de escolha: comportamento, rendimento e estratégia. Alguém que fez gol hoje, se eu entender que no próximo jogo tem que ficar fora, se tiver comportamento e treinar acima, como bom profissional, a estratégia tem a ver comigo. O que quero é que todos os dias foquem no que controlam, que é se preparar.

Assim como na última temporada, quando o Palmeiras também foi eliminado precocemente dos mata-matas, Abel Ferreira e o elenco adotaram o discurso (motivacional) de que cada rodada do Brasileirão é uma final. Com foco no campeonato que resta e a promessa de "lutar até o fim", o Verdão segue sua trajetória tentando evitar uma frustração ainda maior em dezembro.