Marcos Rocha atuou como capitão do Palmeiras na primeira partida da decisão do Paulistão (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 06/04/2024 - 17:15 • São Paulo (SP)

Caso fature o Paulistão 2024 diante do Santos, neste domingo (7), no Allianz Parque, o torcedor do Palmeiras pode ver uma cena incomum na hora do elenco levantar o troféu.

Isso porque com a lesão de Gustavo Gómez, o lateral/zagueiro Marcos Rocha foi capitão do Verdão durante boa parte da campanha e deve ser titular neste domingo diante do Peixe, e caso o Palmeiras vença, pode levantar o tricampeonato paulista.

Muito criticado por parte da torcida pela atuação na Vila, o camisa 2 é o líder de assistências da equipe em 2024, com cinco passes pra gol e tem a confiança de Abel Ferreira.

No Palmeiras desde 2018, Marcos Rocha pode se tornar neste domingo o jogador com mais títulos na história do clube, ao lado de Dudu, Ademir da Guia, Junqueira, Weverton, Mayke e Gustavo Gómez.

Caso levante a taça, Rocha também vai erguer pela primeira vez um troféu como capitão em seus mais de seis anos de Palmeiras.

Com Marcos Rocha como capitão, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Com apenas mais um ano de contrato com o Verdão, o camisa 2 tem o desafio de mostrar para a diretoria e para Abel Ferreira, que pode seguir vestindo a camisa alviverde por mais uma temporada.

A bola rola para Palmeiras e Santos neste domingo (7), no Allianz Parque, a partir das 18h (horário de Brasília) e a final terá transmissão da Rede Record, Cazé TV, TNT/HBO Max e Paulistão Play.