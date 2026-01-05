Quarteto do sub-20 inicia pré-temporada com profissionais do Palmeiras

Quatro atletas do grupo de apoio do sub-20 iniciaram a pré-temporada com o restante do elenco do Palmeiras, que se reapresentou na noite do último domingo (4), na Academia de Futebol. São eles os meio-campistas Larson, Luís Pacheco e Erick Belé, além do atacante Riquelme Fillipi.

Assim como o restante do grupo, os jovens realizaram testes físicos e exames laboratoriais sob supervisão do departamento médico. A expectativa é que ganhem minutos no início do Campeonato Paulista, já que a comissão técnica deve promover nova rotação de peças, como ocorreu na temporada passada.

Todos possuem duas partidas disputadas com a camisa alviverde pelo time profissional. Entre o quarteto, apenas Luis Pacheco não foi inscrito para a disputa da atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha).

Nenhum deles, no entanto, foi relacionado para a estreia das Crias da Academia na principal competição de base do futebol brasileiro. Na primeira rodada, o Palmeiras enfrenta o Monte-Roraima-RR e ainda encara Remo e Batalhão-TO na fase de grupos. Todas as três partidas serão realizadas na Arena Crefisa Barueri.

Erick Belé, cria das categorias de base do Palmeiras, durante partida da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A estreia do Palmeiras está marcada para o próximo sábado (10), contra a Portuguesa, no Canindé, às 20h30 (de Brasília). Na sequência, a equipe de Abel Ferreira terá seu primeiro clássico de 2026, diante do Santos, na Arena Barueri.

O Palmeiras realizará suas partidas em Barueri devido à reforma do gramado sintético do Allianz Parque, com previsão de conclusão para a última semana de fevereiro.

