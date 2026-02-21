Palmeiras busca manter tradição com Abel no Paulistão e quebrar jejum de 2025

O Palmeiras entra no mata-mata do Campeonato Paulista com a missão de manter a tradição construída desde a chegada de Abel Ferreira: alcançar a decisão. Desde que assumiu o comando da equipe, a atual comissão técnica disputou todas as finais, com três títulos conquistados em cinco edições.

continua após a publicidade

+ Escalação: Palmeiras segue preparação, e Khellven pede atenção antes de eliminatória

Em 2021, primeiro estadual sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo na final. Na sequência, conquistou três títulos consecutivos, até ser superado pelo Corinthians na decisão de 2025.

Nas quartas de final, o Alviverde terá o Capivariano como adversário, na Arena Barueri, após garantir a segunda melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista. No histórico do confronto, são duas vitórias do Palmeiras em dois jogos disputados, realizados em 2015 e 2016.

continua após a publicidade

Palmeiras 2 x 0 Capivariano - Paulistão - 2015

Palmeiras 4 x 1 Capivariano - Paulistão - 2016

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🍀Aposte na vitória do Palmeiras nas quartas do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)

Palmeiras busca taça após 2025 em branco

O Palmeiras terá no Campeonato Paulista a oportunidade de voltar a levantar uma taça após encerrar 2025 sem conquistas e com três vice-campeonatos. O cenário marcou a primeira temporada sem títulos de Abel Ferreira desde que chegou ao futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Para isso, precisará eliminar o Capivariano no próximo sábado (20), além de avançar pela semifinal, disputada em jogo único, assim como as quartas de final, e superar um eventual adversário na decisão, que será realizada em duas partidas.

O último título do Palmeiras, inclusive, foi o Campeonato Paulista de 2024. Na decisão, superou o Santos após vencer por 2 a 0 no Allianz Parque e reverter a desvantagem de um gol sofrido na Vila Belmiro na ida.