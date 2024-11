Quantas vitórias o Palmeiras precisa para ganhar o Brasileirão

Veiga e Estêvão comemoram gol do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 03/11/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

Com apenas sete rodadas restantes no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras luta ponto a ponto com o Botafogo pelo título da competição. Atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a vice-liderança, com 61 pontos, três atrás do Glorioso.

+ Palmeiras ganha reforço de titular para ampliar tabu contra o Corinthians

Além de se apoiar na campanha da temporada passada, quando tirou a vantagem do rival nas rodadas finais e conquistou o título, o Palmeiras ainda tem um confronto direto com o Botafogo, agendado para o dia 26 de novembro.

De acordo com dados do departamento de matemática da UFMG, o time que atingir 78 pontos tem mais de 99% de chances de assegurar a taça. Com isso, o Verdão precisaria somar mais 17 pontos — ou seja, cinco vitórias e dois empates. Um triunfo contra os cariocas poderia reduzir ainda mais essa média.

Estêvão pode seguir os passos de Endrick

Endrick foi o destaque do confronto entre Botafogo e Palmeiras no segundo turno do Brasileirão 2023. O atacante liderou a reação do Verdão no Nilton Santos, marcou dois gols e garantiu a vitória de virada por 4 a 3 para a equipe paulista.

Agora, Estêvão tem a chance de repetir o feito de seu ex-companheiro e liderar outra arrancada histórica. Assim como Endrick, o camisa 41 é titular da equipe de Abel Ferreira e já recebeu oportunidades na Seleção Brasileira. Além disso, o atacante é o artilheiro da atual edição do Brasileirão, ao lado de Pedro, do Flamengo, com 11 gols marcados.

Estêvão e Endrick durante partida do Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Sequência de jogos do Palmeiras no Brasileirão