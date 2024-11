Palmeiras ganha reforço de titular para ampliar tabu contra o Corinthians

Comissão técnica do Palmeiras ganha novidade para clássico com o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 02/11/2024 - 17:38 • São Paulo (SP)

O Palmeiras realizou na manhã deste sábado (2) seu penúltimo treino antes do clássico contra o Corinthians, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco iniciou os trabalhos na Academia de Futebol com uma ativação muscular, seguida de atividades táticas em campo.

Murilo, recuperado de uma lesão na coxa direita, treinou integralmente com o grupo e deve estar à disposição de Abel Ferreira na próxima segunda-feira (4). A tendência, no entanto, é que Vitor Reis forme a dupla de zaga com Gustavo Gómez, já que o camisa 26 ainda busca recuperar sua forma física ideal.

Os titulares Aníbal Moreno e Marcos Rocha, que cumpriram suspensão na última rodada, retornam ao time. Gabriel Menino, que também foi desfalque no último compromisso, deve começar entre os reservas.

Os atacantes Bruno Rodrigues, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, e Lázaro, que sente dores no joelho esquerdo, assim como o lateral esquerdo Piquerez, que está em transição física, continuarão como desfalques. Neste sábado, o trio seguiu com o cronograma de recuperação no departamento médico do clube.

O Palmeiras finaliza a preparação para o Dérbi neste domingo. Os comandados de Abel Ferreira visitam o Corinthians nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Vice-líder do Brasileirão, o Verdão soma 61 pontos, três atrás do Botafogo.

SP - SAO PAULO - 07/08/2024 - COPA DO BRASIL 2024, PALMEIRAS X FLAMENGO - Murilo jogador do Palmeiras durante partida contra o Flamengo no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Provável escalação do Palmeiras

Com o departamento médico quase zerado, o Palmeiras enfrenta o rival em busca do tricampeonato brasileiro. Dos jogadores considerados titulares no início da temporada, apenas o lateral-esquerdo Piquerez será desfalque.

Assim, a provável escalação do Palmeiras para a partida contra o Corinthians é: Weverton, Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.