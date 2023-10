Após 30 anos de adoração pela torcida nas arquibancadas, o Porco Gobbato foi oficializado como mascote do clube em 2016, ganhando uma forma robusta e imponente e passando a animar os jogos do Verdão ao lado do Periquito. O nome faz referência a João Roberto Gobbato, diretor de marketing que era favorável à adoção definitiva do apelido já na década de 80. A origem do mascote remete à forma pejorativa pela qual os palmeirenses eram chamados pelos rivais. Após quase duas décadas sentindo-se ofendida com o apelido, a torcida decidiu adotar o mascote durante uma partida contra o Santos, pelo Brasileiro de 1986, com gritos de “E dá-lhe Porco, e dá-lhe Porco, olê, olê, olê!”, acabando, assim, com as gozações. Pouco depois, naquele mesmo ano, a Revista Placar “oficializou” o mascote da torcida ao estampar em sua capa o meia Jorginho Putinatti, símbolo daquela geração, segurando um porco no colo.