O Palmeiras não deve apresentar um “pacotão” de reforços, mas a diretoria vem se movimentando no mercado e acertou com Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues. A chegada do atleta ex-Racing deverá mudar a dinâmica do meio-campo, enquanto o atacante ex-Cruzeiro ocupará o lugar de Dudu, que se recupera de lesão no joelho.