A obsessão alviverde bateu na trave pelo segundo ano consecutivo na semifinal. E dessa vez com o Verdão caindo para um rival que está travado na garganta desde a década passada: o Boca Juniors, da Argentina. Após um empate sem gols na Bombonera, o Palestra saiu perdendo o jogo de volta, no Allianz Parque, com gol de Cavani. No segundo tempo até buscou o empate, com Piquerez. No entanto, os argentinos venceram na disputa por pênaltis, com mais uma atuação impecável do goleiro Sérgio Romero, que defendeu as cobranças de Raphael Veiga e Gustavo Gómez.