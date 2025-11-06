menu hamburguer
Internautas debocham de situação do Santos no Brasileirão: 'Contra o Palmeiras'

Peixe entra em campo contra o Palmeiras nesta quinta

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
11:34
Antes de entrar em campo contra o Palmeiras, na noite desta quinta-feira (6), o Santos encontra-se na zona de rebaixamento, na 17ª posição. Abaixo do Vitória, o primeiro clube fora do Z4, o Santos mantém esperanças no jogo em atraso, que ainda pode acrescer três pontos na luta contra o rebaixamento.

Contudo, o jogo atrasado que resta ao Santos é contra o Palmeiras, um adversário dificílimo. A dificuldade do confronto faz com que, muitos internautas, enxerguem o Santos em uma situação muito complicada no Brasileirão.

Palmeiras x Santos se enfrentam nesta quinta (6)

Palmeiras e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na atual temporada, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Alviverde venceu o rival por 2 a 1, de virada, em janeiro. O jogo do primeiro turno ainda está em atraso.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

SANTOS (Técnico: Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal.

Contra o Palmeiras, Neymar será desfalque do Santos em razão do gramado sintético, conforme apurou a reportagem do Lance!. O atacante ficou 48 dias afastado se recuperando da terceira lesão na temporada. Desde seu retorno à Baixada Santista, ele acumula 24 jogos e 7 gols.

