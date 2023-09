Com ou sem intenção, a "cortina de fumaça" já funcionou, pois o assunto "Abel Ferreira" foi debatido à exaustão na TV, no rádio, nas redes sociais, no noticiário... Aparentemente, o treinador ganhou mais alguns dias de blindagem ao elenco e de planejamento para a volta da semifinal da Libertadores. Isso até domingo (1), quando o Palmeiras enfrenta o Bragantino, às 18h30, pelo Brasileirão, e com direito a uma nova coletiva.