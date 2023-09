O torcedor do Palmeiras está na expectativa pela contratação do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e uma imagem que circulou nas redes sociais empolgou os alviverdes. Isso porque o empresário do jogador postou uma foto de uma camisa do Verdão em uma de suas redes sociais, deixando todos em alerta sobre o futuro da negociação. E a explicação para isso é simples: Denis Ricardo foi jogador palmeirense.