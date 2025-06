Após período de folga, Palmeiras treina com reforço de peça importante para Abel

Com reforço de Felipe Anderson, o Palmeiras se reapresentou na tarde desta quinta-feira (5), na Academia de Futebol, e deu início à preparação para a fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. A estreia do Verdão será no próximo dia 15, contra o Porto-POR, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Felipe Anderson, que foi desfalque nos últimos três jogos do Verdão, voltou a ficar à disposição contra o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão, mas não entrou em campo. Agora, pode ser peça importante na equipe de Abel Ferreira na disputa do torneio, já que vem em um momento interessante dentro de campo.

Os jogadores foram a campo e realizaram uma movimentação técnica de aproximação, marcação e raciocínio. Na sequência, houve, de um lado do campo, um trabalho em dimensões reduzidas, enquanto, do outro, teve uma atividade de finalizações.

continua após a publicidade

A comissão técnica não pode contar com oito jogadores que estão servindo suas seleções nesta Data-Fifa, que são Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Gustavo Gómez (Paraguai), Piquerez, Facundo Torres e Emi Martínez (Uruguai), além dos jovens Benedetti e Luighi, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20. Esses jogadores se juntarão ao grupo apenas nos Estados Unidos, no dia 11.

O lateral-direito Giay falou da expectativa para o torneio internacional. Além do Porto-POR, o Palmeiras enfrentará na primeira fase o Al Ahly-EGI e o Inter Miami-EUA.

continua após a publicidade

- Sabemos que é um torneio muito especial e estamos nos preparando faz tempo. Jogamos, nas últimas semanas, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e agora estamos focados somente na Copa do Mundo de Clubes. Temos vários dias agora para treinar e nos prepararmos da melhor maneira - disse o argentino, que soma 32 partidas pelo Palmeiras, sendo 20 na atual temporada.

O camisa 4 elogiou todo o planejamento do clube para o período nos Estados Unidos – o embarque será na próxima segunda-feira (9), e a base alviverde será a cidade de Greensboro, na Carolina do Norte (EUA).

- Será um torneio muito difícil, todos os times são muito bons. Acho que são os melhores do mundo, então será uma competição muito difícil. Como sempre, o Palmeiras prepara tudo da melhor maneira, à altura da competição. Temos que focar só em jogar e passar de fase - disse o jogador.