Paulinho marca e celebra noite especial no Allianz Parque após superar lesão grave

Na noite desta quarta-feira (28), Paulinho viveu um dos momentos mais marcantes desde que chegou ao Palmeiras. Em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Verdão goleou o Sporting Cristal-PER no Allianz Parque, em São Paulo, e o atacante de 24 anos foi protagonista: marcou seu primeiro gol pelo clube e ainda deu uma assistência para Facundo Torres fechar a goleada por 6 a 0.

— Bom, primeiro, estou muito feliz com a vitória. Foi um jogo importante para a gente dar confiança para o time todo — declarou o atacante.

Contratado no início de 2025 como um dos principais reforços do elenco, Paulinho completou sua décima partida com a camisa alviverde. O número de jogos, até o momento, é reduzido devido ao longo processo de recuperação de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, lesão sofrida ainda quando defendia o Atlético-MG. A cirurgia foi realizada em dezembro do ano passado, e o jogador passou quatro meses em tratamento. Desde seu retorno, vem sendo utilizado com minutagem controlada, dentro de um plano de recondicionamento físico.

Paulinho comentou sobre seu retorno após a lesão e a importância de ter contribuído com gol e assistência.

— Estou muito feliz pelo meu gol. Depois de um momento muito difícil que passei desde o ano passado, por causa da lesão e tudo mais. Ainda estamos em um processo de readaptação, por conta do controle de carga. Mas é isso, muito feliz de ter feito esse gol, de ter contribuído com assistência também. Para poder seguir com confiança e assim conquistar mais coisas aqui no Palmeiras — projetou o jogador.

A expectativa da comissão técnica é de que, em breve, Paulinho esteja totalmente liberado para atuar sem limitações físicas, o que deve torná-lo peça ainda mais importante para o time nas próximas fases da temporada.

Ele também destacou o aspecto emocional da partida, marcada pela despedida de Estevão, joia da base palmeirense, que se despede do Allianz Parque rumo ao futebol europeu:

— Claro que teve o lance de ser um dia especial por causa do Estevão. O último jogo dele aqui no Allianz. A gente fica feliz de ter contribuído de alguma forma para a performance dele. Que ele tenha muito sucesso lá fora e na carreira em si.