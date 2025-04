Paulinho, do Palmeiras, publica vídeo nas redes sociais e avisa: ‘Chegou a hora’

O atacante Paulinho pode fazer sua estreia pelo Palmeiras neste sábado (12), contra o Corinthians, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 do Verdão, que passou por cirurgia na canela direita no início de dezembro, publicou um vídeo em suas redes sociais relembrando os cinco meses que ficou em recuperação da lesão.

continua após a publicidade

- Estava ansioso por esse momento. A fase difícil e desafiadora passou. Chegou a hora. Avanti, Palestra! - disse Paulinho em um trecho do vídeo.

O Palmeiras não divulga a lista de jogadores relacionados para a partida, mas tudo indica que o atacante estará ao menos no banco de reservas durante o Derby. Caso faça sua estreia pelo Verdão, a tendência é que o jogador entre na vaga de Facundo Torres para atuar ao lado de Estêvão e Vitor Roque no ataque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Valores da negociação de Paulinho com o Palmeiras

Para ter Paulinho como reforço, o Palmeiras desembolsou 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões) ao Atlético-MG, além de Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20. O Verdão, no entanto, permaneceu com um percentual dos direitos econômicos da dupla.

- O Palmeiras tentou a minha contratação por três vezes, mas, por questões de oportunidades, não aconteceu. Acredito que, no momento certo, em 2025, aconteceu, e foi depositada toda a confiança do clube e da presidente no meu futebol, no que eu posso entregar. Já conversei com o Abel antes mesmo de oficializar a contratação, ele me ligou – disse o jogador durante sua apresentação no clube.

continua após a publicidade