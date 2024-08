Palmeiras x São Paulo: Abel Ferreira não dá entrevista coletiva após clássico; entenda

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 19:25 • Rio de Janeiro

Em decorrência das polêmicas no clássico Choque-Rei deste domingo (18), entre Palmeiras e São Paulo, o clube alviverde divulgou que Abel Ferreira e seus atletas não darão entrevista coletiva após a vitória palmeirense, por 2 a 1, no Allianz Parque. Em comunicado oficial, divulgado nas redes sociais do clube, o Verdão explicou a situação.

- Em função das tristes cenas ocorridas após o jogo, potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa, e para evitar que o clima de hostilidade iniciado dentro de campo se estenda para fora das quatro linhas, a direção do Palmeiras decidiu que seu treinador e seus atletas não darão entrevistas neste domingo. O clube lamenta que mais uma importante vitória em clássico seja ofuscada por temas que não condizem com a lisura e os valores do esporte. - escreveu o clube no X (antigo Twitter).

O Verdão foi às redes com Flaco López, duas vezes, enquanto o Tricolor diminuiu com Luciano. Lázaro ainda teve um gol anulado, que gerou polêmica. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou a 41 pontos, enquanto o rival vem logo atrás, com 38.

Após o clássico quente no Brasileirão, os rivais viram a chave para focar no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras recebe o Botafogo na quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque. No primeiro jogo, vitória do Glorioso por 2 a 1. O São Paulo, por sua vez, vai encarar o Nacional-URU na quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis. O Tricolor arrancou um empate sem gols fora de casa no primeiro embate.