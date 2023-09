O Verdão ainda está fazendo sua adaptação ao período sem Dudu, por isso o duelo desta sexta (15) pode ser uma nova oportunidade para testar as possíveis alterações no lugar do Baixola. A tendência é que Mayke siga "dobrando" a lateral com Marcos Rocha, e Artur seja deslocado para o lado esquerdo. Uma mudança certa é a entrada de Luan, que substitui o suspenso Murilo. De resto, força total no Alviverde.