Palmeiras x Fluminense: Verdão pode igualar feito que só rival tem

Atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras pode conseguir o tricampeonato, feito que só ocorreu uma vez na era dos pontos corridos, quando o São Paulo conquistou os títulos de 2006, 2007 e 2008. Só que para ser campeão neste domingo, o time de Abel Ferreira precisará contar com a “ajuda” justamente do Tricolor.

Com 73 pontos, o Palmeiras está três pontos atrás do líder Botafogo. Assim, para levantar a taça, o time precisa vencer o Fluminense, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, e torcer para que o Botafogo perca seu jogo contra o São Paulo. Os dois times empatariam em pontos, e o Verdão levaria vantagem por ter mais vitórias (23 a 22).

Estêvão durante partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

— Contra o Cruzeiro, a gente soube sofrer no jogo e passar pelas dificuldades, soube também o momento certo de atacar e de ir para cima. Conseguimos empatar rapidamente e eu tive a oportunidade de fazer o segundo gol. Agora é focar no próximo jogo, que será muito importante para a gente, em casa, ao lado da nossa torcida. Se Deus quiser, vamos sair com mais uma vitória — falou Estêvão, ao site oficial do Palmeiras.

Além de torcer contra o Botafogo, o Verdão terá pela frente um dos poucos times que ainda disputam algo no Campeonato Brasileiro.

Décimo quinto colocado, o Fluminense tem 43 pontos na tabela, apenas dois a mais que o Red Bull Bragantino, atual 17º colocado e primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O time do interior paulista recebe o já rebaixado Criciúma em Bragança Paulista. Enquanto isso, o Athletico-PR, 16º com 42 pontos, vai até Belo Horizonte enfrentar o xará mineiro em um confronto que vale a permanência na Série A, já que o Atlético-MG, que tem 44 pontos e ocupa a 14ª posição, ainda tem chances de cair para a Série B.

Com este cenário, é essencial para o Fluminense pontuar em São Paulo contra o Palmeiras para afastar a possibilidade de queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.