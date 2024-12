Do banco à Seleção: Estêvão completa um ano como profissional no Palmeiras

No dia 6 de dezembro de 2023, Estêvão realizou sua estreia entre os profissionais do Palmeiras no empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, resultado que garantiu o décimo segundo titulo do Brasileirão para o clube paulista.

Aos 33 minutos da segunda etapa, o jovem assumiu a vaga do lateral Mayke e permaneceu por pouco mais de dez minutos no gramado do Mineirão, estádio que marcou a infância do jogador. Após se destacar em Franca (SP), sua cidade natal, Estêvão se transferiu para o Cruzeiro, onde recebeu o apelido de "Messinho" e permaneceu até os 14 anos de idade.

Quem sabe da minha história sabe que eu sempre vim aqui (Mineirão) assistir jogos. E eu falei pro meu pai um dia que eu ia fazer um gol aqui. afirmou o jogador após marcar no Mineirão.



Após completar 14 anos, o jovem passou a ter a possibilidade de se transferir para outros clubes do futebol brasileiro e, em agosto de 2021, assinou contrato de formação com o Palmeiras, equipe a qual defende há quatro temporadas.

Destaque do Palmeiras

Após defender o Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior e participar de algumas partidas do Campeonato Paulista, torneio que acabou com o título do Verdão, Estêvão se firmou na equipe de Abel Ferreira no início do Brasileirão.

Passadas as primeiras cinco rodadas, Estêvão virou titular absoluto e se transformou no principal destaque do clube na competição. No último confronto da equipe, inclusive, foi responsável por sofre e cobrar a falta que resultou no gol de virada do Alviverde justamente no Mineirão, que manteve vivo o sonho do título.

Titular em 25 das 30 partidas que disputou, ele totaliza 13 gols e nove assistência, além de ser o jogador com mais participações diretas em gols na competição. Ademais, o jovem permanece um tento atrás de Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, artilheiros do Brasileirão.

Os bons números garantiram, em setembro, a primeira convocação para a Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Posteriormente, ele voltou a ser chamado pela comissão técnica da Amarelinha para a Data Fifa de novembro.

A gente sempre sonha, mas eu não achei que seria tão rápido. Vai ser um prazer estar jogando com caras que eu admiro bastante e espero aprender bastante - afirmou à época.

Estêvão x Endrick

As Crias da Academia têm se especializado em assumir o protagonismo nas últimas temporadas. Se em 2023 Endrick liderou a arrancada rumo ao título do Brasileirão, Estêvão, em 2024, é o principal responsável por manter a equipe na disputa contra o líder Botafogo.

O camisa 41, no entanto, ultrapassou o números de gols do ex-companheiro, que foi às redes em onze oportunidades na última temporada. Ademais, Estêvão acumula nove assistências, contra nenhuma contribuição de Endrick, destacando o poder de criação do meia-atacante.

Estêvão (à esquerda) ao lado de Endrick durante partida do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Despedida do Palmeiras à vista

Em junho de 2022, o Palmeiras acertou a venda de Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões à época) - sendo 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões de euros em bonificações por metas.

A diretoria alviverde conseguiu negociar a permanência do jovem, que poderia se transferir em abril do próximo ano, quando completará 18 anos. O acordo garante sua presença até a disputa do Mundial de Clubes, marcado para os meses de junho e julho, nos Estados Unidos. Após o torneio, ele se apresentará à equipe londrina para o início da próxima temporada europeia.

A joia em números (2024)

Série A do Brasileirão: 30 partidas, 13 gols e nove assistências Copa do Brasil: duas partidas e uma assistência Paulistão: cinco partidas e uma assistência Libertadores: sete partidas e um gol Copinha: cinco partidas, quatro gols e duas assistências Mundial sub-17: cinco partidas, três gols e três assistências Seleção Brasileira: dois jogos

Total: 56 partidas, 22 gols e 15 assistências.