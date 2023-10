Os desfalques do Palmeiras são Atuesta, em transição física, e Dudu, que se recupera após lesão no joelho. Além deles, o volante Richard Ríos cumprirá suspensão por acúmulo de cartões amarelos, e o técnico Abel Ferreira também será ausência pois está suspenso pelo STJD. Gustavo Gómez, Piquerez e Raphael Veiga, jogadores que estavam servindo as suas respectivas seleções na Data Fifa, já treinaram com o restante do grupo nesta quarta (18), mas ainda não são certezas para o duelo.