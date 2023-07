O Palmeiras terá mais dois desfalques para enfrentar o Internacional, neste domingo (16), às 18h30, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Rony e Dudu nem viajaram para Porto Alegre com a delegação neste sábado (15) e estão fora da 15ª rodada do campeonato. Além dessas baixas, a novidade é a presença do jovem Kevin entre os relacionados. A informação é do GE e foi confirmada pelo Lance!.