Segundo o contrato selado entre Verdão e WTorre, o clube tem direito a receber percentuais que crescem gradativamente ano a ano do acordo de exploração do estádio. Portanto, parte das receitas referentes à exploração de áreas da arena, camarotes, realização de shows, locação de cadeiras e até naming rights devem ser direcionadas aos cofres alviverdes. De acordo com o Palmeiras, isso não tem acontecido há anos.